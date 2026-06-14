واکنش تند کرهشمالی به آمریکا؛ «پرونده خلع سلاح برای همیشه بسته شد»
کرهشمالی در واکنش به مذاکرات اخیر واشنگتن و سئول درباره تقویت بازدارندگی هستهای، اعلام کرد که موضوع خلع سلاح هستهای این کشور «بهطور قطعی و غیرقابل بازگشت» پایان یافته و جایگاه پیونگیانگ بهعنوان یک قدرت هستهای تغییر نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، کرهشمالی با انتقاد از مواضع اخیر آمریکا و کرهجنوبی درباره برنامه هستهای این کشور، تأکید کرد که پرونده خلع سلاح هستهای پیونگیانگ برای همیشه بسته شده است.
خبرگزاری مرکزی کرهشمالی، امروز- یکشنبه- به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش داد که درخواستهای واشنگتن و متحدانش برای خلع سلاح هستهای کرهشمالی، چیزی جز «سخنان بیاساس و عبث» نیست.
این مقام کرهشمالی با اشاره به همکاریهای نظامی و هستهای آمریکا و کرهجنوبی گفت: در حالیکه واشنگتن و متحدانش از خلع سلاح هستهای سخن میگویند، همزمان در حال افزایش تهدیدات هستهای علیه کرهشمالی هستند.
وی تأکید کرد: «هیچیک از این اظهارات و فشارها بر موضع نهایی و تغییرناپذیر کرهشمالی بهعنوان یک کشور دارای سلاح هستهای تأثیر نخواهد گذاشت.»
سخنگوی وزارت خارجه کرهشمالی همچنین تصریح کرد که مسئله خلع سلاح هستهای این کشور «بهطور قطعی و غیرقابل بازگشت تعیین تکلیف شده است.»
این اظهارات در پی برگزاری نشست مقامهای آمریکا و کرهجنوبی در سئول مطرح میشود؛ نشستی که هفته گذشته در چارچوب «گروه مشورتی هستهای» دو کشور برگزار شد و طرفین در آن درباره تقویت بازدارندگی هستهای و راههای مقابله با برنامههای تسلیحاتی رو به گسترش کره شمالی گفتوگو کردند.
واشنگتن و سئول در سالهای اخیر همکاریهای دفاعی و هستهای خود را برای مقابله با تهدیدات ناشی از برنامه موشکی و هستهای پیونگیانگ افزایش دادهاند؛ موضوعی که همواره با واکنش تند مقامهای کرهشمالی همراه بوده است.