امضای الکترونیکی؛ راهکار تازه آمریکا برای عبور از بنبست توافق با ایران
در حالی که اختلافات بر سر زمان و مکان امضای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، منابع آمریکایی از بررسی گزینه «امضای الکترونیکی» برای نهاییسازی توافق خبر میدهند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از توقف روند مذاکرات دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، منابع آگاه آمریکایی به شبکه سیانان گفتهاند که واشنگتن طی روزهای اخیر امکان امضای الکترونیکی تفاهمنامه با ایران را بررسی کرده است؛ اقدامی که میتواند مسیر نهاییشدن توافق را هموار کرده و از بروز چالشهای احتمالی در مراحل پایانی جلوگیری کند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که طی روزهای گذشته میان تهران و واشنگتن درباره زمان و مکان امضای تفاهمنامه اختلافنظرهایی مطرح شده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در تازهترین اظهارات خود مدعی شد که این سند روز یکشنبه در شهر ژنو سوئیس به امضا خواهد رسید، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد و تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره زمان و محل امضای توافق اتخاذ نشده است.
ترامپ همچنین روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که توافق در روز یکشنبه امضا میشود و پس از آن تردد در تنگه هرمز برای همه کشورها تسهیل خواهد شد.
بر اساس گزارش سیانان، در ۲۴ ساعت گذشته رایزنیهایی برای استفاده از سازوکار امضای الکترونیکی انجام شده تا توافق هرچه سریعتر تثبیت شود و از بروز موانع احتمالی در لحظات آخر جلوگیری به عمل آید.
رئیسجمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که انتظار دارد مراسم امضای توافق به صورت حضوری و در اروپا برگزار شود و جیدی ونس، معاون رترامپ نیز در آن حضور داشته باشد؛ اما این برنامهها به مرحله اجرا نرسید.
بر این اساس، بخشی از این تغییرات به محدودیتهای زمانی و ملاحظات امنیتی بازمیگردد؛ زیرا رئیسجمهور و معاون وی معمولا به طور همزمان در سفرهای خارجی حضور پیدا نمیکنند. از سوی دیگر، برنامه سفر ترامپ به فرانسه برای شرکت در نشست سران گروه هفت نیز هماهنگیهای مربوط به برگزاری مراسم امضای توافق را با دشواریهایی مواجه کرده است.
در همین راستا، گزینه امضای الکترونیکی بهعنوان راهحلی جایگزین مطرح شده است؛ هرچند هنوز مشخص نیست این پیشنهاد از سوی کدام طرف ارائه شده و تا چه اندازه مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته است.
یک منبع مطلع به سیانان گفته است که برخی میانجیها نگران هستند طولانیشدن روند امضای توافق، احتمال توقف پیشرفتها یا حتی عقبنشینی یکی از طرفین را افزایش دهد.
این رسانه آمریکایی در عین حال تأکید کرده که هنوز مشخص نیست اختلافات اخیر صرفا به تفاوت در مواضع رسانهای دو طرف محدود میشود یا نشانهای از چالشهای عمیقتر در مسیر نهاییشدن توافق است.
همزمان، دولت سوئیس نیز آمادگی خود را برای میزبانی از مراسم احتمالی امضای توافق اعلام کرده و در بیانیهای از تماسهای مستمر و نزدیک با تهران و واشنگتن برای تسهیل روند دیپلماتیک خبر داده است.