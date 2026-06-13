تلگراف: عمان ترامپ را عصبانی کرد و به سود لندن تمام شد

به گزارش ایلنا، روزنامه تلگراف در گزارشی به تنش‌های اخیر در خاورمیانه، به‌ویژه میان برخی کشورهای عربی کوچک و ایالات متحده پرداخت؛ تنش‌هایی که به گفته این روزنامه، موجب خشم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شده است.

این گزارش می‌گوید سلطنت عمان یکی از کشورهایی بوده که مواضعش باعث نارضایتی ترامپ شده، اما در عین حال این وضعیت به تقویت موقعیت بریتانیا در منطقه منجر شده است. به نوشته تلگراف، ترامپ قصد نداشت عملا به نفع لندن اقدامی انجام دهد، اما تهدیدهای اخیر او علیه عمان در نهایت چنین نتیجه‌ای را رقم زده است.

تلگراف می‌افزاید ترامپ اواخر ماه گذشته تهدیدهایی علیه عمان مطرح کرده و این کشور را به اقدام نظامی تهدید کرده است؛ آن هم در پی ادعاهایی مبنی بر کمک مسقط به ایران برای تبدیل تنگه هرمز به مسیر ترانزیتی.

ترامپ در آن زمان گفته بود: «یا عمان مانند دیگر کشورها رفتار می‌کند، یا مجبور به نابودی آن خواهیم شد.» این اظهارات با واکنش و نگرانی گسترده دیپلماتیک همراه شد و برخی تحلیلگران حتی این سؤال را مطرح کردند که آیا منظور او به اشتباه عمان بوده است، زیرا این کشور به «سوئیس خاورمیانه» معروف است و همواره نقش میانجی بی‌طرف را ایفا کرده است.

با این حال، منابعی در دولت آمریکا به تلگراف گفته‌اند که روابط واشنگتن و مسقط در عمل از قبل نیز رو به سردی بوده است. به گفته این منابع، عمان سال‌ها نقش میانجی قابل اعتماد میان آمریکا و ایران را ایفا کرده، اما در شرایط کنونی این بی‌طرفی از نگاه واشنگتن ارزش گذشته را ندارد.

این روزنامه همچنین گزارش می‌دهد که آمریکا عمان را به نزدیکی بیش از حد به ایران متهم کرده است؛ به‌ویژه پس از آنکه مسقط تلاش داشت پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در فوریه گذشته، دور جدیدی از مذاکرات را میان طرفین تسهیل کند.

افزون بر این، گزارش‌ها حاکی است یکی از عوامل تشدید تنش، بررسی احتمالی عمان برای مشارکت در وضع تعرفه بر عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بوده است؛ گذرگاهی راهبردی که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند.

تلگراف می‌نویسد در حالی که عمان واکنشی علنی به این فشارها نشان نداده و همچنان سیاست سکوت را در پیش گرفته است، اصلی‌ترین بهره‌بردار این تنش‌ها، بریتانیا بوده است.

این گزارش یادآور می‌شود که در سال ۲۰۲۰، دولت آمریکا در جریان انتقال قدرت در عمان تلاش کرده بود پیشنهاد جایگزینی مستشاران نظامی بریتانیایی با نیروهای آمریکایی را مطرح کند، اما این پیشنهاد از سوی مسقط رد شد.

در ادامه آمده است که سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان، تصمیم گرفته است همکاری امنیتی با بریتانیا را تقویت کرده و پایگاه دریایی این کشور در منطقه دقم را توسعه دهد. این در حالی است که چین نقش مهمی در سرمایه‌گذاری اقتصادی در عمان دارد، اما غرب - به‌ویژه بریتانیا - همچنان شریک اصلی امنیتی و اطلاعاتی این کشور باقی مانده است.

تلگراف در پایان می‌نویسد با وجود فشارهای شدید آمریکا و انتقاد برخی کشورهای عربی از مواضع عمان در قبال ایران، مسقط قصد تغییر سیاست خارجی خود را ندارد و همچنان بر رویکرد سنتی «دوست با همه و دشمن با هیچ‌کس» پایبند است. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود عمان با حفظ این سیاست، تحولات را با صبر دنبال کرده و تا آرام شدن فضای تنش‌آلود پیرامون ترامپ، از درگیری مستقیم اجتناب کند.

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