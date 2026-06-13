آکسیوس: نتانیاهو از قریب الوقوع بودن دستیابی واشنگتن و تهران به توافق غافلگیر شد
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که نخست وزیر اسرائیل در گفتوگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا از قریب الوقوع بودن دستیابی واشنگتن و تهران به توافق غافلگیر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی عالی رتبه اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل در گفتوگوی تلفنی با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا از قریب الوقوع بودن دستیابی واشنگتن و تهران به توافق غافلگیر شد.
این مقام آمریکایی گفت که نتانیاهو با این وجود در گفتوگو با ترامپ ابراز اطمینان کرد که توافق نهایی، نگرانیهای آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هستهای ایران را برطرف میکند.
این مقام امریکایی توضیح داد که نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی نگران هستند که پس از امضای توافق و پایان جنگ، ایران بدون امتیاز دادن واقعی در زمینه هستهای به مذاکرات ادامه دهد.