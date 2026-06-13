خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آکسیوس: نتانیاهو از قریب الوقوع بودن دستیابی واشنگتن و تهران به توافق غافلگیر شد

آکسیوس: نتانیاهو از قریب الوقوع بودن دستیابی واشنگتن و تهران به توافق غافلگیر شد
کد خبر : 1798136
لینک کوتاه کپی شد.

آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که نخست وزیر اسرائیل در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا از قریب الوقوع بودن دستیابی واشنگتن و تهران به توافق غافلگیر شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی عالی رتبه اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل در گفت‌وگوی تلفنی با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از قریب الوقوع بودن دستیابی واشنگتن و تهران به توافق غافلگیر شد.

این مقام آمریکایی گفت که نتانیاهو با این وجود در گفت‌وگو با ترامپ ابراز اطمینان کرد که توافق نهایی، نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را برطرف می‌کند.

این مقام امریکایی توضیح داد که نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی نگران هستند که پس از امضای توافق و پایان جنگ، ایران بدون امتیاز دادن واقعی در زمینه هسته‌ای به مذاکرات ادامه دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی