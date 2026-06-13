ترامپ مدعی کشته شدن رهبر باند قاچاق ونزوئلایی توسط ارتش آمریکا شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روزگذشته -جمعه- مدعی شد که نیروهای آمریکایی در حمله‌ای موفق به کشته شدن «هکتور راستنفورد گوئررو فلورس»، معروف به نینو گوئررو، رهبر باند ونزوئلایی، «ترن د آراگوآ»، شده‌اند.

ترامپ عصر جمعه در پستی در تروث سوشال ادعا کرد: «به دستور من، فرماندهی جنوبی ایالات متحده یک حمله سریع و مرگبار انجام داد تا نینو گوئررو، رهبر بدنام ترن د آراگوآ، یکی از خونخوارترین سازمان‌های تروریستی روی کره زمین را با موفقیت اعدام کند. این اقدام از نزدیک با دوستان ما در ونزوئلا هماهنگ شده بود، که ما با آنها بسیار خوب همکاری می‌کنیم».

«پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا نیز در پیامی در ایکس مدعی شد که این حمله اوایل این هفته انجام شده و کشته شدن گوئررو در جریان حمله تایید شده است.

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