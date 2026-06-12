خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای مقام آمریکایی: واشنگتن انتظار دارد که توافق با تهران ظرف چند روز آینده امضا شود

ادعای مقام آمریکایی: واشنگتن انتظار دارد که توافق با تهران ظرف چند روز آینده امضا شود
کد خبر : 1797916
لینک کوتاه کپی شد.

رویترز مدعی شد که واشنگتن انتظار دارد که توافق با تهران ظرف چند روز آینده امضا شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز مدعی شد که واشنگتن انتظار دارد که توافق با تهران ظرف چند روز آینده امضا شود.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شد که واشنگتن طبق توافق با ایران مواد غنی‌شده دریافت خواهد کرد.

این گزارش مدعی شد که توافق با ایران شامل یک رژیم بازرسی است و اگر ایران به آن پایبند باشد، از نظر اقتصادی مزایایی دریافت خواهد کرد.

رویترز در ادامه مدعی شد که واشنگتن انتظار دارد که این توافق ظرف چند روز آینده امضا شود.

این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد: «ما هنوز به خط پایان نرسیده‌ایم، اما بسیار نزدیک هستیم.»

وی در ادامه مدعی شد که واشنگتن پیشرفت قابل توجهی در متن توافق می‌بیند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی