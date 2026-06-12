ادعای مقام آمریکایی: واشنگتن انتظار دارد که توافق با تهران ظرف چند روز آینده امضا شود

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز مدعی شد که واشنگتن انتظار دارد که توافق با تهران ظرف چند روز آینده امضا شود.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شد که واشنگتن طبق توافق با ایران مواد غنی‌شده دریافت خواهد کرد.

این گزارش مدعی شد که توافق با ایران شامل یک رژیم بازرسی است و اگر ایران به آن پایبند باشد، از نظر اقتصادی مزایایی دریافت خواهد کرد.

رویترز در ادامه مدعی شد که واشنگتن انتظار دارد که این توافق ظرف چند روز آینده امضا شود.

این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد: «ما هنوز به خط پایان نرسیده‌ایم، اما بسیار نزدیک هستیم.»

وی در ادامه مدعی شد که واشنگتن پیشرفت قابل توجهی در متن توافق می‌بیند.

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