شهادت ۴ فلسطینی دیگر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی
در نتیجه حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در شهر غزه، دستکم ۴ فلسطینی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری وفا گزارش داد که در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در شهر غزه، دستکم ۴ فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین تن زخمی شدند.
منابع پزشکی در بیمارستان الشفاء اعلام کردند پس از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک وسیله نقلیه غیر نظامی و رهگذران در نزدیکی مدرسه «البراق»، در محله النصر، دستکم ۴ تن به شهادت رسیده و شماری زخمی شدند که برخی از آنها در وضعیت وخیمی قرار دارند.