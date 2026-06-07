خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۴ فلسطینی دیگر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی

شهادت ۴ فلسطینی دیگر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1795581
لینک کوتاه کپی شد.

در نتیجه حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در شهر غزه، دست‌کم ۴ فلسطینی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری وفا گزارش داد که در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در شهر غزه، دست‌کم ۴ فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین تن زخمی شدند.

منابع پزشکی در بیمارستان الشفاء اعلام کردند پس از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک وسیله نقلیه غیر نظامی و رهگذران در نزدیکی مدرسه «البراق»، در محله النصر، دست‌کم ۴ تن به شهادت رسیده و شماری زخمی شدند که برخی از آن‌ها در وضعیت وخیمی قرار دارند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی