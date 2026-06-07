شهادت ۴ فلسطینی دیگر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری وفا گزارش داد که در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در شهر غزه، دست‌کم ۴ فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین تن زخمی شدند.

منابع پزشکی در بیمارستان الشفاء اعلام کردند پس از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک وسیله نقلیه غیر نظامی و رهگذران در نزدیکی مدرسه «البراق»، در محله النصر، دست‌کم ۴ تن به شهادت رسیده و شماری زخمی شدند که برخی از آن‌ها در وضعیت وخیمی قرار دارند.

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