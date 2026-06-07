ادعای نتانیاهو: بیش از ۵۰ درصد غزه را در کنترل داریم
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی درباره تحولات جبهههای لبنان، غزه و کرانه باختری مدعی شد نیروهای اسرائیلی کنترل منطقه قلعه شقیف در جنوب لبنان را در دست گرفتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی درباره تحولات جبهههای لبنان، غزه و کرانه باختری مدعی شد نیروهای اسرائیلی کنترل منطقه قلعه شقیف در جنوب لبنان را در دست گرفتهاند و در این منطقه به یک شبکه گسترده زیرزمینی متعلق به حزبالله دست یافتهاند.
وی با تأکید بر ادامه عملیات نظامی علیه حزبالله مدعی شد اسرائیل اجازه نخواهد داد این جنبش مناطق و شهرکهای اسرائیلی را هدف قرار دهد و در برابر هرگونه تهدید اقدام خواهد کرد.
نتانیاهو همچنین مدعی شد ارتش اسرائیل در طول یک هفته گذشته ۳۵۰ نفر از نیروهای حزبالله را در لبنان کشته است.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه با اشاره به جنگ غزه اظهار داشت عملیات نظامی علیه حماس ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی اکنون بیش از ۵۰ درصد مساحت نوار غزه را تحت کنترل دارند. به گفته او، این میزان بهزودی به ۷۰ درصد خواهد رسید.