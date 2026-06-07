شهادت نوجوان فلسطینی به دست اشغالگران

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع پزشکی گزارش دادند که یک نوجوان فلسطینی امروز -یکشنبه- در اثر آتش نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در سواحل «دیر البلح» به شهادت رسید.

به گفته این منبع پیکر این شهید ۱۵ ساله به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شد.

منابع محلی گزارش دادند که وی به عنوان ماهیگیر کار می‌کرد.کشتی‌های نیروی دریایی رژیم صهیونیستی با مسلسل به قایق‌های ماهیگیری آتش گشودند که منجر به شهادت وی شد.

با وجود اعلام آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، رژیم صهیونیستی مکررا آن را نقض کرده است.

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