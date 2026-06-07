به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا خبر داد که عراق در هفته گذشته روزانه حدود ۴۳ هزار بشکه نفت خام به آمریکا صادر کرده است.

داده‌های ارائه شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا داده‌ها نشان می‌دهد که واردات نفت عراق به ایالات متحده در هفته‌های اخیر نوسان داشته است.

این اداره اعلام کرد که آمریکا در هفته گذشته روزانه حدود ۴۳ هزار بشکه نفت خام عراق را وارد کرده در حالی که در هفته پیش از آن هیچ وارداتی از عراق نداشته است.

این امر نشان دهنده بازگشت محدود عرضه نفت عراق به بازارهای آمریکایی است.

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