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پاشینیان:

تنشی در روابط با روسیه وجود ندارد

تنشی در روابط با روسیه وجود ندارد
کد خبر : 1795332
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نخست وزیر ارمنستان، گفت که هیچ تنشی در روابط با روسیه نمی‌بیند و چنین ادعاهایی را ساختگی توصیف کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آرمن‌پرس، «نیکول پاشینیان»،  نخست وزیر امروز -یکشنبه- پس از شرکت در در انتخابات پارلمانی این کشور، در پاسخ به سوال در رابطه با تنش در روابط مسکو و ایروان گفت که هیچ تنشی در روابط نمی‌بیند.

پاشینیان گفت: «من هیچ تنشی نمی‌بینم، این تنش ساختگی است. روابط ما با روسیه دارای ریشه‌‌های نهادی و مبتنی بر احترام متقابل است».

وی با بیان اینکه برخی جریانات سیاسی در ارمنستان، سعی در ایجاد تنش در روابط ارمنستان و روسیه دارند، افزود که این تلاش‌ها نتیجه ندارند چرا که او روابط خوبی با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، دارد.

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