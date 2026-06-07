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پاشینیان: ارمنستان را نمی‌توان از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا محروم کرد

پاشینیان: ارمنستان را نمی‌توان از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا محروم کرد
کد خبر : 1795304
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نخست وزیر ارمنستان، اظهار داشت که کشورش عضو کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و تمام تصمیمات درون این سازمان با اجماع گرفته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان، اظهار داشت که کشورش عضو کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و تمام تصمیمات درون این سازمان با اجماع گرفته می‌شود.

اظهارات پاشینیان پس از رأی دادن او در انتخابات پارلمانی‌ در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد احتمال لغو عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منتشر شد.

پاشینیان به خبرنگاران گفت: «ارمنستان را نمی‌توان از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا محروم کرد. تمام تصمیمات در این اتحادیه با اجماع گرفته می‌شود و بنابراین جمهوری ارمنستان مانند سایر کشورهای عضو، حق وتو دارد.»

انتخابات پارلمانی امروز، یکشنبه، در ارمنستان با مشارکت ۱۸ حزب و بلوک سیاسی برگزار می‌شود.

 

 

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