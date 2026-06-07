خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شد

انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شد
کد خبر : 1795257
لینک کوتاه کپی شد.

رای‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان، صبح امروز -یکشنبه- آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری دولتی «آرمن‌پرس» گزارش داد که امروز -یکشنبه- ساعت ۸ صبح به وقت محلی حوزه‌های رای‌گیری برای اخذ رای در انتخابات پارلمانی آغاز به کار کردند.

طبق گزارش سرویس مهاجرت و شهروندی، حدود ۲.۵ میلیون شهروند، ۱۰۱ کرسی مجلس ملی را انتخاب خواهند کرد، جایی که حزب «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان، از زمان انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۱۸، ۶۹ کرسی را در اختیار دارد.

در مجموع ۲هزار و ۵۰۰ حوزه رای‌گیری در سراسر ارمنستان برای این رای‌گیری برپا شده است و تا ساعت ۸ شب به وقت محلی باز خواهند ماند و پس از آن روند شمارش آرا آغاز خواهد شد.

شانزده حزب  و دو ائتلاف سیاسی، برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی