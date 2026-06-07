انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری دولتی «آرمن‌پرس» گزارش داد که امروز -یکشنبه- ساعت ۸ صبح به وقت محلی حوزه‌های رای‌گیری برای اخذ رای در انتخابات پارلمانی آغاز به کار کردند.

طبق گزارش سرویس مهاجرت و شهروندی، حدود ۲.۵ میلیون شهروند، ۱۰۱ کرسی مجلس ملی را انتخاب خواهند کرد، جایی که حزب «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان، از زمان انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۱۸، ۶۹ کرسی را در اختیار دارد.

در مجموع ۲هزار و ۵۰۰ حوزه رای‌گیری در سراسر ارمنستان برای این رای‌گیری برپا شده است و تا ساعت ۸ شب به وقت محلی باز خواهند ماند و پس از آن روند شمارش آرا آغاز خواهد شد.

شانزده حزب و دو ائتلاف سیاسی، برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.

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