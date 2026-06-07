خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت یک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

بازداشت یک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی
کد خبر : 1795238
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای رژیم صهیونیستی یک مرد فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  سربازان رژیم صهیونیستی یک مرد را در کرانه باختری اشغالی بازداشتی کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که نیروهای رژیم مردی از شهر «الدوهه»، در غرب «بیت لحم» در کرانه باختری اشغالی را دستگیر کرده‌اند.

به گفته منابع امنیتی، صهیونیست‌‌ها، «حمزه هانی عبیات» ۲۷ ساله را پس از حمله و تفتیش خانه خانواده‌اش دستگیر کردند.

منابع امنیتی همچنین گزارش دادند که نیروهای اشغالگر به چندین شهر و روستای دیگر نیز یورش بردند، اما گزارشی از دستیگری‌های دیگر منتشر نشد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی