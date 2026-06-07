بازداشت یک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی
نیروهای رژیم صهیونیستی یک مرد فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سربازان رژیم صهیونیستی یک مرد را در کرانه باختری اشغالی بازداشتی کردند.
خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که نیروهای رژیم مردی از شهر «الدوهه»، در غرب «بیت لحم» در کرانه باختری اشغالی را دستگیر کردهاند.
به گفته منابع امنیتی، صهیونیستها، «حمزه هانی عبیات» ۲۷ ساله را پس از حمله و تفتیش خانه خانوادهاش دستگیر کردند.
منابع امنیتی همچنین گزارش دادند که نیروهای اشغالگر به چندین شهر و روستای دیگر نیز یورش بردند، اما گزارشی از دستیگریهای دیگر منتشر نشد.