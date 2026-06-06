بازداشت شش نامزد طرفدار روسیه در ارمنستان
مقامات ارمنستان شش نامزد اپوزوسیون طرفدار روسیه را در این کشور بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانههای دولتی ارمنستان گزارش دادند که مقامات این کشور امروز -شنبه- یک روز پیش از انتخابات سراسری در این کشور، شش نامزد یک حزب اپوزیسیون طرفدار روسیه را بدون ذکر دلیلی دستگیر کردند.
براساس گزارش، این نامزدها از حزب «ارمنستان قدرتمند» هستند. حزبی به رهبری «سمول کاراپتیان»، که به اتهام فراخوان برای سرنگونی دولت در بازداشت است، اتهاماتی که او آنها را به عنوان اتهاماتی با انگیزه سیاسی رد میکند.
مسکو در هفتههای اخیر در پاسخ به گرم شدن روابط ایروان با غرب، محدودیتهایی را بر صادرات ارمنستان اعمال کرده است.