حماس:
حملات مرگبار اشغالگران علیه غیرنظامیان تلاشی برای نابودی آتشبس است
سخنگوی جنبش حماس حمله رژیم صهیونیستی به یک چادر در نوار غزه را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس امروز -شنبه- حمله رژیم صهیونیستی به یک چادر در شهر غزه را که منجر به شهادت دستکم ۵ فلسطینی شد را محکوم کرد.
«حازم قاسم»، سخنگوی حماس، در بیانیهای که در پلتفرم تلگرام منتشر شد، گفت: «اشغالگران اسرائیلی در تشدید مداوم جنگ نابودی خود علیه غیرنظامیان، مرتکب قتل عام وحشتناکی علیه کودکان و زنان شدند».
وی اشاره کرد که این حمله مرگبار، همزمان با جلساتی در قاهره، پایتخت مصر، برای بحث در مورد اجرای توافق آتش بس با میانجیگری ایالات متحده رخ داده است. توافقی که رژیم صهیونیستی از زمان اجرایی شدن آن در سال گذشته بارها آن را نقض کرده است.
در این بیانیه افزوده شد: «این تایید میکند که اشغالگران در تلاش برای تضعیف و نابودی این توافق هستند».