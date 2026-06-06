پاپ:
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران عادلانه نبود
رهبر کاتولیکهای جهان در گفتوگو با خبرنگاران گفت که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران جنگی عادلانه نبود.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «پاپ لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیکهای جهان، در جریان گفتوگو با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران میتواند عادلانه در نظر گرفته شود گفت که هیچ جنگ عادلانهای وجود ندارد.
وی اظهار داشت: «مشکل این است که نظریه جنگ عادلانه از قرنها پیش میآید، از زمانی که مردم نمیتوانستند سلاحها و ظرفیتهای مخربی را که امروزه وجود دارد تصور کنند».
پیشتر «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، که با استناد به این مفهوم، از حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دفاع کرده بود.
پاپ پیش از نیز از بارها جنگ علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و خواستار پایان یافتن آن شده بود.