ونس طرح موساد علیه ایران را لو داد؟
یک رسانه عبری در گزارشی ادعایی مدعی شد معاون رئیسجمهور آمریکا در افشای یک طرح محرمانه منتسب به موساد برای استفاده از نیروهای کرد علیه ایران نقش داشته است.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «جروزالم پست» در گزارشی نوشت که اتهاماتی متوجه جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا درباره افشای یک طرح منتسب به موساد برای استفاده از نیروهای کرد علیه ایران، بهطور مستقیم به رجب طیب اردوغان منتقل شده است.
این نشریه روز گذشته گزارش داد که منابعی نزدیک به دیوید بارنیا، رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد)، مدعی شدهاند که ایالات متحده آمریکا در بسیاری از جنبهها ایده استفاده از کردها برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی از طریق انجام حمله زمینی داخلی را مطرح کرده است. در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۳ نیز آمریکاییها پیشتر از کردها در عملیات مشترک برای کمک به سرنگونی صدام حسین در عراق استفاده کرده بودند.
این منابع همچنین تأکید کردهاند همان گروهی از کردها که در آن عملیات زمینی تاریخی مشارکت داشتند و وارد بغداد شدند- از جمله مسعود بارزانی، نخستین فردی که وارد کاخ صدام حسین شد- همان افرادی هستند که اسرائیل امیدوار بوده در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران فعال کند.
در ادامه این گزارش ادعا شده است که کردهای عراق و ایران از تواناییهای رزمی قابل توجهی برخوردارند و نیازی به آموزش اضافی فراتر از آموزشهایی که پیشتر دریافت کردهاند ندارند. همچنین گفته شده است که استفاده از کردها در جنگ احتمالی سال ۲۰۲۶ میتوانست ایالات متحده را از استقرار نیروهای زمینی خود و به خطر افتادن آنها بینیاز کند.
این روزنامه افزود: تسلیحاتی که کردها از آمریکا و موساد دریافت کردهاند- و بخش قابل توجهی از آن پس از آنکه ارتش اسرائیل در غزه از حماس یا در لبنان از حزبالله به دست آورده، مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است- به همراه آموزشهایی که از سوی اسرائیلیها دریافت کردهاند، باعث شده است که این نیروها در وضعیت آمادگی کامل عملیاتی قرار داشته باشند.
این گزارش همچنین اشاره کرده است که درباره این موضوع اختلاف نظر وجود دارد که آیا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تحت تأثیر برخی از مقامات ارشد خود یا رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، از استفاده از حق وتو برای توقف این عملیات قانع شده است یا خیر.
بطبق این گزارش، حتی در داخل اسرائیل نیز برخی مقامات در موفقیت چنین عملیاتی تردید داشتهاند، اما مسئولان موساد و منابع نزدیک به بارنیا تأکید کردهاند که بیشتر عملیاتهای این سازمان بر پایه اعتماد انجام میشود و رهبران اطلاعاتی تاکنون مجموعهای از عملیاتهایی را اجرا کردهاند که فراتر از انتظارات بوده است.
همچنین این روزنامه نوشته است منابع اسرائیلی، برخی مقامات آمریکایی در کاخ سفید- که بسیاری به معاون رئیسجمهور آمریکا، اشاره میکنند که نسبت به جنگ ۲۰۲۶ با ایران ابراز تردید کرده بود- را به افشای این طرح برای اردوغان متهم کردهاند؛ اقدامی با هدف کمک به رئیسجمهور ترکیه برای تماس بهموقع با ترامپ و جلوگیری از اجرای این عملیات پیش از آغاز آن.
در پایان این گزارش آمده است که لوک شرودر، دستیار ویژه و سخنگوی معاون رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به این ادعاها گفته است: «این گزارش کاملاً بیاساس است و اگر رسانه مربوطه برای دریافت نظر با ما تماس میگرفت، همین را به آنها اعلام میکردیم.»