پهپادهای اوکراینی عمق خاک روسیه را هدف قرار دادند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده و تحلیل‌های مبتنی بر منابع باز نشان می‌دهد پایانه نفتی سن‌پترزبورگ در پی حملات پهپادی اوکراین دچار خسارت شده و دود سیاهی بخش‌هایی از این مجموعه را فرا گرفته است. این پایانه که در جنوب شرقی خلیج فنلاند واقع شده، از بزرگ‌ترین مراکز انتقال فرآورده‌های مایع روسیه در منطقه بالتیک به شمار می‌رود و سالانه میلیون‌ها تن محموله نفتی را جابه‌جا می‌کند.

مقایسه تصاویر ثبت‌شده در اواخر ماه مه با تصاویر جدید، از ظهور یک توده گسترده دود در محدوده مخازن و اسکله‌های این تأسیسات حکایت دارد؛ نشانه‌ای که احتمال وقوع آتش‌سوزی یا خسارت ناشی از حمله را تقویت می‌کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با تأیید عملیات اخیر، اعلام کرد نیروهای این کشور چند هدف مهم در داخل خاک روسیه را مورد حمله قرار داده‌اند که پایانه نفتی سن‌پترزبورگ از جمله آن‌ها بوده است. به گفته او، این تأسیسات در فاصله حدود ۱۱۰۰ کیلومتری از مرزهای اوکراین قرار دارد و هدف قرار گرفتن آن نشان‌دهنده افزایش برد و توان عملیاتی حملات پهپادی کی‌یف است.

در مقابل، مقام‌های روسی از حمله گسترده پهپادهای اوکراینی به مناطق مختلف این کشور خبر داده‌اند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافندی طی یک شبانه‌روز ۳۵۴ پهپاد را رهگیری و منهدم کرده‌اند. با این حال، گزارش‌های محلی از آسیب‌دیدگی برخی زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی در استان لنینگراد حکایت دارد.

این حملات همزمان با برگزاری مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ انجام شده است؛ رویدادی که کرملین آن را نمادی از پایداری اقتصاد روسیه در شرایط جنگ و تحریم‌های غرب می‌داند. حمله به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های انرژی این منطقه، بار دیگر نشان داد که جنگ اوکراین بیش از گذشته به عمق خاک روسیه کشیده شده است.