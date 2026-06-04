کشته شدن یک نیروی یونیفل در لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، یک صلح‌بان یونیفل در ساعات اولیه صبح پس از اصابت گلوله‌های خمپاره به موضعش در نزدیکی مرجعیون در جنوب لبنان، جان خود را از دست داد.

هیئت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد که این صلح‌بان در این حمله جراحات وخیمی برداشته است، اما به ملیت یا عامل حمله اشاره‌ای نکرد.

دو صلح‌بان دیگر سازمان ملل نیز در جریان آتش خمپاره زخمی شدند.

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