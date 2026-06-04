مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دارد؛ تکذیب ادعای افشای اطلاعات درباره ایران

به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود با رد قاطع گزارش‌ها درباره هرگونه انتقال اطلاعات مرتبط با ایران به ایالات متحده، این ادعاها را «کذب و مبتنی بر گمانه‌زنی‌های غیرضروری» توصیف کرد.

طاهر اندرابی با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه پاکستان به واشنگتن تأکید کرد که هیچ‌گونه افشای اطلاعات درباره ایران در این سفر صورت نگرفته و چنین گزارش‌هایی تلاشی برای تضعیف روند دیپلماسی و ایجاد اختلال در فضای مذاکراتی ارزیابی می‌شود.

وی همچنین با هشدار نسبت به انتشار اخبار نادرست در فضای رسانه‌ای افزود: این‌گونه روایت‌ها بخشی از تلاش‌های هدفمند برای تحت تأثیر قرار دادن روند گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان طرف‌هاست.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز تصریح کرد که این روند متوقف نشده و همچنان در حال پیگیری است؛ هرچند جزئیاتی از مراحل آن ارائه نکرد.

اسلام‌آباد در این موضع‌گیری بار دیگر بر حمایت خود از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی در حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای تأکید کرده است.

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