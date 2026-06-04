طرح جنجالی ارتش اسرائیل برای مقابله با پهپادهای حزبالله
در پی ناکامی سامانههای پدافندی اسرائیل در رهگیری پهپادهای حزبالله، منابع امنیتی از بررسی طرحی در ارتش این رژیم برای استفاده از سگهای آموزشدیده نظامی جهت شناسایی و هشدار زودهنگام درباره پهپادها خبر میدهند؛ طرحی که هماکنون در وزارت جنگ اسرائیل در مرحله ارزیابی اولیه قرار دارد.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابع امنیتی در تلآویو نوشت: ارتش اسرائیل در حال بررسی بهکارگیری واحد سگهای نظامی موسوم به «یخال» برای مقابله با تهدید پهپادهای حزبالله در جبهه شمالی است.
این طرح در شرایطی مطرح شده که به اذعان رسانههای اسرائیلی، ارتش این رژیم در ماههای اخیر با چالشهای جدی در رهگیری پهپادهای انتحاری و شناسایی پروازهای کمارتفاع در ساعات شب مواجه بوده است.
ایده استفاده از سگهای نظامی در نقش سامانه هشدار اولیه، هماکنون در وزارت جنگ اسرائیل در حال بررسی کارشناسی است. هدف از این طرح، بهرهگیری از توانایی شنوایی بالای سگهای آموزشدیده برای تشخیص صداهای غیرمعمول و اعلام هشدار پیش از نزدیک شدن پهپادها عنوان شده است.
در همین چارچوب، برخی مقامات نظامی اسرائیلی به تجربههای مشابه در کشورهای دیگر از جمله هند اشاره کردهاند و مدعی شدهاند که از سگهای آموزشدیده برای رصد تهدیدات مرزی استفاده میشود. با این حال، این طرح همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارد و جزئیات اجرایی آن نهایی نشده است.
همزمان، منابع نظامی در اسرائیل تأکید کردهاند که بررسیهای میدانی و آزمایشهای عملی برای سنجش کارایی این روش در برابر پهپادهای مدرن ادامه دارد؛ موضوعی که با تردیدهایی درباره میزان اثربخشی واقعی آن در میدان نبرد همراه شده است.