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هاکابی: توافق جدید لبنان و اسرائیل بدون نقش‌آفرینی ایران شکل گرفته است

هاکابی: توافق جدید لبنان و اسرائیل بدون نقش‌آفرینی ایران شکل گرفته است
کد خبر : 1794154
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سفیر ایالات متحده در فلسطین اشغالی، به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان واکنش نشان داد؛ توافقی که واشنگتن اعلام کرده میان طرفین حاصل شده است.

به گزارش ایلنا، مایک هاکابی در اظهاراتی گفت اسرائیل و لبنان بر ضرورت توقف حملات حزب‌الله علیه اسرائیلی‌ها و عقب‌نشینی این گروه از جنوب لبنان تأکید کرده‌اند.

او همچنین مدعی شد دو طرف بر این موضوع نیز توافق کرده‌اند که «ایران هیچ نقشی در تعیین آینده هیچ‌یک از طرف‌ها نداشته باشد».

در همین حال، یحئیل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا و نماینده این رژیم در مذاکرات، این توافق را نتیجه مستقیم «رهبری دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و جوزف عون» دانست و مدعی شد «این دستاورد بدون این رهبری ممکن نبود».

او همچنین مدعی شد: اسرائیل و لبنان متعهد به «ریشه‌کن کردن این آفت از سرزمین لبنان» هستند؛ عبارتی که به حزب‌الله اشاره دارد.

لیتر همچنین گفت اسرائیل از برتری نظامی قابل توجهی نسبت به حزب‌الله برخوردار است و از آغاز جنگ، این گروه را به سمت شمال عقب رانده است. او مدعی شد حزب‌الله اکنون در وضعیت ضعف شدید قرار دارد و این وضعیت ادامه خواهد داشت.

 

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