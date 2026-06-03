آمریکا‌ در حال اعمال فشار بر روسیه و شرکایش است

‌به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مقامات آمریکایی در حال اعمال فشار بر روسیه و شرکایش هستند و قصد دارند این فشار را افزایش دهند‌.

وی در حاشیه مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: «ما شاهدیم که برنامه‌های آن‌ها شامل افزایش فشار بر روسیه، فشار اقتصادی، نه تنها بر روسیه، بلکه بر شرکای ما نیز می‌شود.»

وی افزود: «ما سرزندگی و توانایی خود را برای بقا ثابت کرده‌ایم و اینکه از جهان جدا نیستیم.»

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