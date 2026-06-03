مسکو:
آمریکا در حال اعمال فشار بر روسیه و شرکایش است
معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مقامات آمریکایی در حال اعمال فشار بر روسیه و شرکایش هستند و قصد دارند این فشار را افزایش دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مقامات آمریکایی در حال اعمال فشار بر روسیه و شرکایش هستند و قصد دارند این فشار را افزایش دهند.
وی در حاشیه مجمع اقتصادی بینالمللی سن پترزبورگ با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: «ما شاهدیم که برنامههای آنها شامل افزایش فشار بر روسیه، فشار اقتصادی، نه تنها بر روسیه، بلکه بر شرکای ما نیز میشود.»
وی افزود: «ما سرزندگی و توانایی خود را برای بقا ثابت کردهایم و اینکه از جهان جدا نیستیم.»