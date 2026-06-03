به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، امروز -چهارشنبه- در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد طی شبانه روزگذشته پیکر ۳ شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۳۶ نفر به شهادت رسیده و ۲ هزار و ۹۰۳ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۲ هزار و ۹۴۵ تن در این باریکه به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۱۱ تن مجروح شدند.

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