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وزارت بهداشت فلسطین:

۳۸ شهید و مجروح در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند

۳۸ شهید و مجروح در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند
کد خبر : 1793972
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وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، امروز -چهارشنبه- در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد طی شبانه روزگذشته پیکر ۳ شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۳۶ نفر به شهادت رسیده و ۲ هزار و ۹۰۳ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۲ هزار و ۹۴۵ تن در این باریکه به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۱۱ تن مجروح شدند.

 

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