وزارت بهداشت فلسطین:
۳۸ شهید و مجروح در شبانه روز گذشته به بیمارستانهای غزه منتقل شدند
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، امروز -چهارشنبه- در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد طی شبانه روزگذشته پیکر ۳ شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستانهای این باریکه منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۳۶ نفر به شهادت رسیده و ۲ هزار و ۹۰۳ نفر زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۲ هزار و ۹۴۵ تن در این باریکه به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۱۱ تن مجروح شدند.