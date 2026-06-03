خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای ترامپ: احتمال دارد با رهبر ایران دیدار کنم

ادعای ترامپ: احتمال دارد با رهبر ایران دیدار کنم
کد خبر : 1793948
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی تازه و جنجالی درباره گفت‌وگوهای جاری واشنگتن و تهران، مدعی شد ایران با عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای موافقت کرده است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اظهاراتی تازه مدعی شد که ایران با «عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای» موافقت کرده است.

وی در ادامه گفت: (آیت الله) مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، در مذاکرات جاری با واشنگتن حضور دارد و در روند گفت‌وگوها مشارکت می‌کند.

ترامپ همچنین افزود که احتمال دارد در مقطعی با ایشان دیدار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی