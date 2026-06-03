ادعای ترامپ: احتمال دارد با رهبر ایران دیدار کنم

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اظهاراتی تازه مدعی شد که ایران با «عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای» موافقت کرده است.

وی در ادامه گفت: (آیت الله) مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، در مذاکرات جاری با واشنگتن حضور دارد و در روند گفت‌وگوها مشارکت می‌کند.

ترامپ همچنین افزود که احتمال دارد در مقطعی با ایشان دیدار کند.

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