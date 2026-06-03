رایزنی بن فرحان و همتای قطری درباره تحولات اخیر منطقه
وزرای خارجه عربستان سعودی و قطر در رابطه با تحولات اخیر منطقه تبادل نظر کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه عربستان سعودی و قطر، امروز -چهارشنبه- در رابطه با تخولات اخیر منطقه گفتوگو کردند.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه این کشور، به صورت تلفنی با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیهای که وزارت خارجه عربستان سعودی در پلتفرم ایکس منتشر کرد، طرفین در این تماس در رابطه با آخرین تحولات منطقه گفتوگو و تبادل نظر کردند.