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۲۱ کشته در پی آتش‌سوزی در دهلی نو

۲۱ کشته در پی آتش‌سوزی در دهلی نو
کد خبر : 1793875
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آتش‌سوزی در هتلی در پایتخت هند، دست کم ۲۱ کشته برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که در حادثه آتش‌سوزی در هتلی در دهلی نو، پایتخت هند دست کم ۲۱ نفر کشته شدند.

بر اساس گزارش این حادثه صبح امروز در «مالویا ناگار» حدود ساعت ۸:۵۰ صبح به وقت محلی رخ داد.

پلیس دهلی در بیانیه‌ای ضمن تایید آمار کشته‌شدگان، افزود که بیش از ۴۰ نفر نجات یافته و برای درمان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شده‌اند.

مقامات همچنین اعلام کردند که آتش مهار شده است.

 

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