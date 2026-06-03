به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز -چهارشنبه- تحت تاثیر تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه و افزایش نگرانی درباره ایمنی جریان نفت از تنگه هرمز، برای سومین روز روندی صعودی داشت.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت هربشکه نفت خام امریکا در آغاز معاملات امروز حدود ۲ درصد افزایش یافت و به ۹۵ دلار و ۴۰ سنت رسید. نگرانی سرمایه گذاران از گسترش دامنه درگیری‌ها در افزایش قیمت نفت موثر بود.

قیمت هربشکه نفت خام برنت در بازار لندن نیز برای سومین روز پیاپی افزایش یافت و به ۹۷ دلار رسید. قیمت نفت برنت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بیش از ۷ درصد افزایش یافته بود.

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