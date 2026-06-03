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ادامه روند صعودی قیمت نفت تحت تاثیر تنش‌ها در خاورمیانه

ادامه روند صعودی قیمت نفت تحت تاثیر تنش‌ها در خاورمیانه
کد خبر : 1793807
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قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر تنش‌های ایجاد شده در منطقه خاورمیانه، برای سومین روز روندی صعودی داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز -چهارشنبه- تحت تاثیر تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه و افزایش نگرانی درباره ایمنی جریان نفت از تنگه هرمز، برای سومین روز روندی صعودی داشت.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت هربشکه نفت خام امریکا در آغاز معاملات امروز حدود ۲ درصد افزایش یافت و به ۹۵ دلار و ۴۰ سنت رسید. نگرانی سرمایه گذاران از گسترش دامنه درگیری‌ها در افزایش قیمت نفت موثر بود.

قیمت هربشکه نفت خام برنت در بازار لندن نیز برای سومین روز پیاپی افزایش یافت و به ۹۷ دلار رسید. قیمت نفت برنت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بیش از ۷ درصد افزایش یافته بود.

 

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