رسوایی اخلاقی در سطوح عالی ارتش اسرائیل؛ رئیس بخش عملیات برکنار شد
در ادامه افشای پروندهای اخلاقی در سطوح عالی ارتش اسرائیل، رئیس بخش عملیات این ارتش از سمت خود کنارهگیری کرد؛ اقدامی که رسانههای عبری آن را «استعفای اجباری» توصیف کردهاند.
به گزارش ایلنا، ارتش رژیم صهیونیستی از استعفای یسرائیل شومر، رئیس بخش عملیات این ارتش، پس از بازجویی در پروندهای مرتبط با شبهات تخلفات اخلاقی خبر داد.
بر اساس بیانیه ارتش، شومر روز سهشنبه درخواست خود را برای پایان مأموریت و بازنشستگی از خدمت نظامی با عنوان «دلایل شخصی» ارائه کرده و این درخواست از سوی ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، مورد موافقت قرار گرفته است.
با این حال، رسانههای عبریزبان از جمله شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش دادهاند که شومر از مقامات ارشد ارتش بوده و حتی بهعنوان گزینه ارتقا از درجه سرتیپی به سرتیپدوم و نیز تصدی سمت مشاور نظامی وزیر جنگ مطرح بوده است.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز اعلام کرد که پلیس نظامی روز سهشنبه از شومر در ارتباط با اتهامات مربوط به تخلفات اخلاقی و نقض اصول رفتاری بازجویی کرده است.
این روزنامه تأکید کرد که شومر عملاً تحت فشار از سمت خود کنار گذاشته شده و استعفای او در عمل جنبه اجباری داشته است. در همین حال، یک افسر دیگر با درجه سرهنگ بهصورت موقت جایگزین وی شده تا زمان تعیین جانشین رسمی.
در همین زمینه، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که استعفای شومر در پی تحقیقات درباره شبهات مرتبط با «نقض اعتماد و رفتار غیرحرفهای» صورت گرفته و وی پیش از اعلام نتایج نهایی پرونده، تصمیم به کنارهگیری گرفته است.
همچنین شبکه ۱۴ اعلام کرد که ریشه این پرونده به شکایتی در ماههای گذشته درباره سوءاستفاده احتمالی از جایگاه شغلی بازمیگردد؛ شکایتی که ابتدا محرمانه بررسی شد و سپس به تحقیقات رسمی پلیس نظامی انجامید.
بر اساس این گزارشها، این پرونده در شرایطی مطرح شده که همزمان روند تغییرات و انتصابات در سطوح بالای ارتش اسرائیل در جریان است و نام شومر نیز در فهرست گزینههای احتمالی برای مناصب حساس نظامی قرار داشته است.