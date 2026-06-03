لبنان در بحران؛ تهدیدهای ایران معادلات جنگ را تغییر داد

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری النشره در گزارشی تحلیلی نوشت:‌سؤال‌های متعددی طی دو روز گذشته درباره تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت و میزان جدیت تهدیدهای متقابل ایران مطرح شده است؛ تهدیدهایی که در نهایت با مداخله و «وتوی» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از انفجار فوری اوضاع جلوگیری کرد. اکنون این پرسش مطرح است که چه اتفاقی رخ داد و آیا سناریوی درگیری دوباره تکرار خواهد شد؟

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل در حال آماده‌سازی طرحی برای هدف قرار دادن چندین نقطه در ضاحیه جنوبی بیروت، برخی مناطق داخل پایتخت و همچنین مناطقی در بقاع بوده است. این طرح شامل موج‌های متوالی حملات سنگین هوایی و نه یک عملیات محدود بوده است.

در مقابل، تهدیدهای ایران نیز—از جمله توقف ارتباط با آمریکا و احتمال اقدام نظامی—به‌گفته منابع، کاملاً جدی ارزیابی شده است. هم‌زمان از تحرکات میدانی در داخل ایران و همچنین آمادگی‌های مشابه از سوی انصارالله یمن نیز گزارش‌هایی منتشر شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد معادلات بازدارندگی پیشین در حال تغییر است و تهران تلاش دارد نقش پررنگ‌تری در مدیریت جبهه لبنان ایفا کند.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است تهدیدهای ایران بیش از آنکه تل‌آویو را تحت فشار قرار دهد، نگرانی اصلی را در واشنگتن ایجاد کرده است. زیرا هرگونه حمله اسرائیل به بیروت می‌توانست به زنجیره‌ای از واکنش‌ها منجر شود؛ از پاسخ ایران به اسرائیل تا حملات متقابل اسرائیل به عمق خاک ایران و در ادامه گسترش درگیری به سایر جبهه‌ها، از جمله خلیج فارس.

در سطح سیاسی، تلاش‌هایی از سوی دولت لبنان برای کاهش تنش و دستیابی به آتش‌بس صورت گرفت، اما پیشنهاد مطرح‌شده از سوی میانجی‌های آمریکایی تنها شامل یک آتش‌بس محدود و مشروط بود؛ طرحی که با مخالفت حزب‌الله مواجه شد. این جنبش این پیشنهاد را بازگشت به شرایط پیشین و تثبیت آزادی عمل نظامی اسرائیل ارزیابی کرده است.

در مقابل، اسرائیل نیز بر حفظ حق اقدام نظامی در هر زمان تأکید دارد و حاضر به محدود کردن آن در توافق احتمالی نیست؛ موضوعی که عملاً رسیدن به توافق جامع آتش‌بس را با بن‌بست روبه‌رو کرده است.

در همین حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش نقش ایران در پرونده لبنان و کاهش اثرگذاری دولت رسمی این کشور، معادلات داخلی بیروت را تغییر داده و نقش دولت را به سطح انتقال پیام‌ها تقلیل داده است. این وضعیت بر روند مذاکرات منطقه‌ای نیز سایه انداخته است.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است: با وجود تثبیت نسبی برخی خطوط قرمز در مقطع فعلی، هیچ تضمینی برای جلوگیری از تشدید دوباره تنش‌ها وجود ندارد. در صورت شکست مسیرهای دیپلماتیک، احتمال بازگشت درگیری‌های گسترده در لبنان و منطقه همچنان جدی است و شرایط می‌تواند بار دیگر به نقطه انفجار برسد.

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