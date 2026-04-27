نخست وزیر انگلیس:
پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران میتواند برای مدتی تداوم داشته باشد
نخست وزیر انگلیس گفت که پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران میتواند برای مدتی با این کشور همراه باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کییر استارمر»، نخست وزیر انگلیس، امروز -سهشنبه- میزبان جلسهای بین نمایندگان بانک انگلستان و کمیته واکنش اضطراری دولت خواهد بود تا در مورد تاثیر جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران بحث و گفتوگو کنند.
استارمر امروز در سخنرانی خود برای اعضای اتحادیههای کارگری گفت: «فردا ریاست جلسه اتاق جلسه کابینه در مورد تاثیر جنگ(کوبرا) را بر عهده خواهم داشت و افرادی از بانک انگلستان را نیز در این جلسه دعوت خواهم کرد تا مطمئن باشید که ما در این بحران در کنار کارگران خواهیم ایستاد».
وی با اشاره به سوخت به عنوان نمونهای از افزایش قیمتها، افزود: «باید در مورد (جنگ) ایران با شما صحبت کنم، زیرا حقیقت این است که پیامدهای اقتصادی آن میتواند برای مدتی با ما باشد».