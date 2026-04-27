به گزارش ایلنا، طبق گزارش وب‌سایت اکسیوس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- دوشنبه- در «اتاق عملیات» کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور برای بررسی وضعیت ایران برگزار خواهد کرد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که به گفته منابع آمریکایی، تیم ترامپ قصد دارند وضعیت فعلی بن‌بست در مذاکرات با ایران و گزینه‌های پیش‌روی ایالات متحده را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ایران پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که توسط پاکستان به دولت آمریکا منتقل شده است. این پیشنهاد، به گفته منابع آگاه، شامل تأخیر در مذاکرات هسته‌ای به منظور تمرکز بر بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ است..

این جلسه در حالی برگزار می‌شود که به نظر می‌رسد ایالات متحده در حال ارزیابی دقیق گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک در مواجهه با تحولات بحرانی در خاورمیانه است.

