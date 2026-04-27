المیادین مدعی شد:

تهران طرح مذاکره‌ای سه‌مرحله‌ای ارائه کرد؛ از توقف جنگ تا پرونده هسته‌ای
گزارش تلویزیون المیادین از ارائه بسته سه‌مرحله‌ای ایران به میانجی‌ها حکایت دارد؛ بسته‌ای که با اولویت توقف جنگ آغاز شده و با مدیریت هرمز و سپس موضوع هسته‌ای ادامه می‌یابد.

به گزارش ایلنا، شبکه «المیادین» به نقل از خبرنگار خود گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران یک طرح مذاکره‌ای سه‌مرحله‌ای را به میانجی‌ها ارائه کرده است؛ طرحی که در صورت پذیرش از سوی ایالات متحده، می‌تواند مسیر ازسرگیری مذاکرات را هموار کند.

بر اساس این گزارش ادعایی، مرحله نخست این ابتکار به‌طور مشخص بر توقف جنگ و دریافت تضمین‌های عملی برای عدم تکرار آن متمرکز است؛ چه علیه ایران و چه علیه لبنان. تهران تأکید کرده که در این مرحله وارد هیچ‌گونه بحث جانبی نخواهد شد و اولویت مطلق، پایان دادن به درگیری‌هاست.

در صورت دستیابی به توافق در گام اول، طرفین وارد مرحله دوم خواهند شد؛ مرحله‌ای که به موضوع راهبردی تنگه هرمز اختصاص دارد. طبق این گزارش، در این بخش، هماهنگی نزدیکی با طرف عمانی برای تدوین یک چارچوب حقوقی جدید جهت مدیریت این گذرگاه حیاتی انرژی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اما مرحله سوم، به پرونده هسته‌ای مربوط می‌شود؛ موضوعی که تهران صراحتاً اعلام کرده پیش از نهایی شدن توافق در دو مرحله نخست، حاضر به ورود به آن نخواهد بود. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش ایران برای اولویت‌بندی مسائل امنیتی و منطقه‌ای پیش از پرداختن به پرونده‌های پیچیده‌تر بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

