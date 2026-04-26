به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته که از ناتو «خیلی ناامید» است.

وی در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت: «در مورد ناتو، خیلی، خیلی ناامیدم چون آن‌ها در کنار ما نبودند.»

وی افزود: «می‌دانید، ما تریلیون‌ها دلار برای ناتو هزینه می‌کنیم تا اروپا را از روسیه محافظت کنیم، و ما همیشه در کنار آنها بودیم و همیشه خواهیم بود، اما آنها نمی‌توانند بدون ما این کار را انجام دهند.»

وی همچنین بیان کرد که ناتو در تجاوز واشنگتن علیه ایران کمک نکرد.

انتهای پیام/