ترامپ: از ناتو خیلی ناامید شدهام
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور ایالات متحده، گفته که از ناتو «خیلی ناامید» است.
وی در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: «در مورد ناتو، خیلی، خیلی ناامیدم چون آنها در کنار ما نبودند.»
وی افزود: «میدانید، ما تریلیونها دلار برای ناتو هزینه میکنیم تا اروپا را از روسیه محافظت کنیم، و ما همیشه در کنار آنها بودیم و همیشه خواهیم بود، اما آنها نمیتوانند بدون ما این کار را انجام دهند.»
وی همچنین بیان کرد که ناتو در تجاوز واشنگتن علیه ایران کمک نکرد.