محکومیت تیراندازی در کاخ سفید از سوی کالاس

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تیراندازی در کاخ سفید را محکوم کرد.

وی طی بیانیه‌ای خشونت سیاسی و حادثه تیراندازی که در جریان شام خبرنگاران کاخ سفید با حضور «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا ‌رخ داد را محکوم کرد.

کالاس در پلتفرم ایکس نوشت: «از اینکه همه حاضران، از جمله رئیس جمهور ترامپ، پس از تیراندازی در شام خبرنگاران کاخ سفید در امان هستند، آسوده خاطر هستم. در یک دموکراسی جایی برای خشونت سیاسی وجود ندارد.»

وی در پست خود افزود: «رویدادی که برای گرامیداشت آزادی مطبوعات در نظر گرفته شده است، هرگز نباید به صحنه‌ای از ترس تبدیل شود. برای افسر مجروح آرزوی بهبودی سریع دارم.»

انتهای پیام/