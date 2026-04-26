English العربیه
رئیس دومای دولتی روسیه با کیم جونگ اون دیدار کرد

رئیس دومای دولتی روسیه با رهبر کره شمالی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «ویاچسلاو ولودین»، رئیس دومای دولتی روسیه با «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ دیدار کرد.

ولودین در این جلسه گفت: «سلام و آرزوی بهترین‌ها را از رئیس جمهورمان، ولادیمیر پوتین، و همچنین تبریک به خاطر انتخاب مجدد شما به عنوان رئیس امور دولتی جمهوری دموکراتیک خلق کره، به شما ابلاغ می‌کنم».

ولودین در ۲۵ آپریل، برای یک سفر کاری وارد کره شمالی شد و  در ۲۶ آوریل، به دستور پوتین، در مراسم افتتاحیه مجتمع یادبود و موزه دستاوردهای نظامی قهرمانان عملیات نظامی خارجی که به حضور سربازان کره شمالی در خط مقدم جنگ روسیه با اوکراین در کورسک اشاره دارد، شرکت خواهد کرد.


 

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
