اولین اعتراف مهاجم مراسم کاخ سفید؛ هدف «مسئولان دولت ترامپ» بودند

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس نیوز، فرد مظنون در حادثه تیراندازی در نزدیکی مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید که با حضور دونالد ترامپ برگزار شده بود، پس از بازداشت به نیروهای امنیتی اعلام کرده است که قصد داشته به برخی از مسئولان دولت ترامپ شلیک کند.

این حادثه در حاشیه مراسم سالانه خبرنگاران و در خارج از سالن یک هتل در واشنگتن رخ داد؛ رخدادی که بلافاصله با واکنش نیروهای سرویس مخفی آمریکا همراه شد و منجر به تخلیه اضطراری محل و انتقال رئیس‌جمهور شد. بر اساس گزارش‌ها، دونالد ترامپ و همسرش در زمان وقوع حادثه در محل حضور داشتند اما به‌سرعت به مکان امن منتقل شدند.

رسانه‌های آمریکایی فرد بازداشت‌شده را «کول آلن» ۳۱ ساله اهل ایالت کالیفرنیا معرفی کرده‌اند. به گفته منابع پلیسی، او به یک سلاح شکاری، یک سلاح کمری و چند سلاح سرد مسلح بوده و گمان می‌رود به‌صورت انفرادی اقدام کرده باشد.

در جریان این تیراندازی، یکی از نیروهای سرویس مخفی آمریکا هدف گلوله قرار گرفت، اما به دلیل استفاده از جلیقه ضدگلوله، جان او در خطر جدی قرار نگرفته و وضعیت وی مساعد گزارش شده است.

پس از این حادثه، دونالد ترامپ به کاخ سفید بازگشت و در یک نشست خبری ضمن تمجید از عملکرد نیروهای امنیتی، بر ضرورت حل اختلافات سیاسی از مسیرهای مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

مقامات امنیتی آمریکا اعلام کرده‌اند تحقیقات برای روشن شدن ابعاد کامل این حادثه، از جمله انگیزه‌های فرد مهاجم، همچنان ادامه دارد.

