ابراز نگرانی تایوان درباره دیدار آتی ترامپ و شی
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «فرانسوا وو»، معاون وزیر امور خارجه تایوان، نگرانی خود را از احتمال امتیازدهی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به پکن در مورد آینده این جزیره در جریان نشست آتی خود با «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، ابراز کرد.
وو به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «بزرگترین ترس ما این است که تایوان در دستور کار مذاکرات بین رئیسجمهور شی جین پینگ و رئیس جمهور ترامپ قرار گیرد. ما نگران هستیم و امیدواریم که این اتفاق نیفتد.»
قرار است ترامپ در ۱۴ و ۱۵ مه برای دیدار با شی و گفتوگو در مورد طیف وسیعی از توافقات مهم دوجانبه به پکن سفر کند.