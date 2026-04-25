به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه و «شیخ عبدالله بن زاید»، معاون نخست وزیر و وزیرخارجه امارات درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد: «دو وزیر در مورد روابط دوجانبه میان امارات و روسیه و میزان توسعه آن به گونه‌ای که منافع مشترک دو کشور را محقق و از آرمان‌های آنها برای پیشرفت و رفاه بیشتر حمایت کند، گفت‌وگو کردند».

طرفین در این گفت‌وگو همچنین به تمام مسائل و چالش‌های منطقه، راه‌های تلاش برای کاهش تنش و تلاش برای دستیابی به راه‌حل‌هایی که صلح، توسعه و رفاه پایدار را برای مردم آن تضمین می‌کند، پرداختند.

