سقوط قطعات یک پهپاد روسی در رومانی
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رومانی اعلام کرد که در پی سقوط قطعات یک پهپاد روسی در این کشور خساراتی به منازل مسکونی وارد شد.
وزارت دفاع رومانی در بیانیهای اعلام کرد که پس از حمله روسیه به کشور همسایه، اوکراین، قطعات یک پهپاد را در شهر گالاتی در جنوب شرقی این کشور پیدا کرده است.
در این حمله یک تیر برق و یک خانه مسکونی آسیب دیدهاند. این وزارتخانه اعلام کرد که این حادثه تلفات جانی نداشته است.