خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
پولیتیکو گزارش داد:

روبیو نامزد جدی برای جایگزینی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۸ است

کد خبر : 1777513
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، پولیتیکو گزارش داد که برخی از نزدیکان «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به طور فزاینده‌ای «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه این کشور را به عنوان یک نامزد جدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ می‌بینند.

به گفته این روزنامه، «برخی از نزدیک‌ترین متحدان دونالد ترامپ، رئیس جمهور، به طور فزاینده‌ای مارکو روبیو را به عنوان یک رقیب جدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ می‌بینند... تلاش‌های او برای برکناری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، و وفاداری مطلق او به ترامپ، موقعیت او را در کاخ سفید تقویت کرده است.»

یک منبع، روبیو را سیاستمداری وفادار، سخنور و بسیار باتجربه و همچنین «بسیار باهوش» توصیف کرد.

مقامات ارشد کاخ سفید و چندین منبع دیگر نزدیک به دولت ترامپ اظهار داشته‌اند که روبیو «گزینه‌ای مناسب» برای جانشینی ترامپ محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
