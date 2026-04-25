به گزارش ایلنا، در شرایطی که روند مذاکرات دیپلماتیک آمریکا و ایران در وضعیت مبهم و شکننده‌ای قرار دارد، برخی رسانه‌های عبری از افزایش هماهنگی میان واشنگتن و تل‌آویو برای سناریوهای احتمالی نظامی خبر داده‌اند.

به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، هماهنگی‌های گسترده‌ای میان واشنگتن و تل‌آویو در حال انجام است که در صورت شکست مذاکرات مرتبط با ایران در پاکستان، می‌تواند به اجرای گزینه نظامی منجر شود. این رسانه این وضعیت را در قالب سناریویی توصیف کرده که برخی آن را «نبرد نهایی» با ایران می‌نامند.

بر اساس این گزارش، مقامات مطلع از انجام رایزنی‌ها و آماده‌سازی‌های فشرده در روزهای اخیر خبر داده‌اند؛ اقداماتی که در سایه افزایش سطح تنش و عدم پیشرفت محسوس در روند گفت‌وگوهای دیپلماتیک انجام می‌شود.

همچنین در این گزارش ادعا شده است که هنوز زمان دقیق و قطعی برای روند مذاکرات از سوی رئیس‌جمهور آمریکا مشخص نشده، اما برخی منابع آگاه پیش‌بینی می‌کنند که این بازه زمانی کوتاه بوده و می‌تواند منطقه را در وضعیت آماده‌باش بالا نگه دارد.

در همین حال، ورود یک ناو هواپیمابر جدید آمریکایی به منطقه و تقویت حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، به‌عنوان بخشی از افزایش سطح آمادگی نظامی واشنگتن ارزیابی شده است. برخی رسانه‌ها این تحرکات را نشانه‌ای از احتمال تغییر رویکرد در قبال روند دیپلماتیک می‌دانند.

از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که فضای منطقه‌ای در وضعیت پرتنش و حساس قرار دارد و هم‌زمان با افزایش حضور نظامی آمریکا، روند مذاکرات نیز با چالش‌های جدی مواجه شده است.

رسانه‌های عبری همچنین مدعی شده‌اند که رژیم صهیونیستی خود را برای سناریوهای احتمالی در صورت شکست مذاکرات آماده کرده و در این زمینه فشارهایی را نیز بر طرف آمریکایی وارد می‌کند تا در صورت عدم حصول توافق، گزینه نظامی در دستور کار قرار گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش‌ها به گفت‌وگوی اخیر میان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور آمریکا اشاره شده و ادعا شده است که دو طرف درباره همکاری کامل و اعمال فشارهای اقتصادی و نظامی بر ایران رایزنی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد هم‌زمان با تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، فضای دیپلماتیک پیرامون پرونده ایران وارد مرحله‌ای حساس‌تر و پیچیده‌تر شده است.