لاوروف: آمریکا به دنبال تسلط بر انرژی ایران و ونزوئلا است

وزیر خارجه روسیه با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن، آمریکا را متهم کرد که با کنار زدن قواعد بین‌المللی، در پی گسترش نفوذ خود بر منابع انرژی جهان به‌ویژه در ایران و ونزوئلا است.

به گزارش ایلنا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اظهاراتی تند از آنچه «دکترین سلطه‌طلبی» آمریکا در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه و آمریکای لاتین خواند، انتقاد کرد و اظهار داشت واشنگتن در تلاش است نفوذ خود بر منابع انرژی، به‌ویژه در ایران و ونزوئلا، را گسترش دهد.

لاوروف در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی روسیه تأکید کرد که آمریکا با کنار گذاشتن توافق‌های بین‌المللی و نادیده گرفتن چارچوب‌های حقوقی، صرفاً در پی تأمین منافع خود در بازارهای انرژی است و در این مسیر از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند.

وی تأکید کرد که رویکرد واشنگتن در قبال آمریکای لاتین و خاورمیانه، بازگشت به شرایطی است که در آن «قانون بین‌الملل جایگاه واقعی خود را از دست داده است». لاوروف همچنین آمریکا را متهم کرد که تنها به منافع خود اهمیت می‌دهد و برای تحقق آن، از ابزارهایی مانند فشار سیاسی و تغییر حکومت‌ها استفاده می‌کند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه با اشاره به ونزوئلا و ایران، خاطرنشان کرد که واشنگتن به‌طور پنهان یا آشکار به دنبال تسلط بر منابع نفتی این کشورهاست و این موضوع را بخشی از راهبرد خود برای کنترل بازار جهانی انرژی عنوان کرد. او همچنین سیاست‌های آمریکا را در راستای ایجاد بی‌ثباتی و حذف رقبا در بازارهای انرژی ارزیابی کرد.

لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های آمریکا و اروپا در حوزه انرژی اشاره کرده و گفت که واشنگتن با فشار بر متحدان اروپایی، از جمله در موضوع خطوط انتقال گاز روسیه، تلاش کرده وابستگی انرژی اروپا را تغییر دهد و مسیرهای تأمین انرژی را تحت کنترل خود قرار دهد.

وی سیاست‌های غرب را نشانه‌ای از «رفتار استعماری نوین» توصیف کرد و افزود که این رویکرد با اصول روابط برابر در نظام بین‌الملل در تضاد است.

