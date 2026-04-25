لاوروف: آمریکا به دنبال تسلط بر انرژی ایران و ونزوئلا است

به گزارش ایلنا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اظهاراتی تند از آنچه «دکترین سلطه‌طلبی» آمریکا در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه و آمریکای لاتین خواند، انتقاد کرد و اظهار داشت واشنگتن در تلاش است نفوذ خود بر منابع انرژی، به‌ویژه در ایران و ونزوئلا، را گسترش دهد.

لاوروف در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی روسیه تأکید کرد که آمریکا با کنار گذاشتن توافق‌های بین‌المللی و نادیده گرفتن چارچوب‌های حقوقی، صرفاً در پی تأمین منافع خود در بازارهای انرژی است و در این مسیر از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند.

وی تأکید کرد که رویکرد واشنگتن در قبال آمریکای لاتین و خاورمیانه، بازگشت به شرایطی است که در آن «قانون بین‌الملل جایگاه واقعی خود را از دست داده است». لاوروف همچنین آمریکا را متهم کرد که تنها به منافع خود اهمیت می‌دهد و برای تحقق آن، از ابزارهایی مانند فشار سیاسی و تغییر حکومت‌ها استفاده می‌کند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه با اشاره به ونزوئلا و ایران، خاطرنشان کرد که واشنگتن به‌طور پنهان یا آشکار به دنبال تسلط بر منابع نفتی این کشورهاست و این موضوع را بخشی از راهبرد خود برای کنترل بازار جهانی انرژی عنوان کرد. او همچنین سیاست‌های آمریکا را در راستای ایجاد بی‌ثباتی و حذف رقبا در بازارهای انرژی ارزیابی کرد.

لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های آمریکا و اروپا در حوزه انرژی اشاره کرده و گفت که واشنگتن با فشار بر متحدان اروپایی، از جمله در موضوع خطوط انتقال گاز روسیه، تلاش کرده وابستگی انرژی اروپا را تغییر دهد و مسیرهای تأمین انرژی را تحت کنترل خود قرار دهد.

وی سیاست‌های غرب را نشانه‌ای از «رفتار استعماری نوین» توصیف کرد و افزود که این رویکرد با اصول روابط برابر در نظام بین‌الملل در تضاد است.

