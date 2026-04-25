به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، در ادامه گزارش‌های مربوط به تحولات جنوب لبنان، تصاویر ماهواره‌ای جدید از حجم گسترده تخریب در برخی مناطق این کشور حکایت دارد؛ تصاویری که به گفته منابع رسانه‌ای، از «تخریب و با خاک یکسان کردن کامل» تعدادی از شهرک‌ها و روستاهای جنوب لبنان پرده برمی‌دارد.

این تصاویر نشان می‌دهد که در جریان حملات و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر، بخش‌هایی از جنوب لبنان به‌طور گسترده هدف قرار گرفته و تعداد زیادی از ساختمان‌ها، که عمدتا منازل مسکونی هستند، به‌طور کامل تخریب یا غیرقابل سکونت شده‌اند.

این تحولات پس از آن شدت گرفت که در پی درگیری‌های مرزی و تبادل آتش میان حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی، تل‌آویو عملیات نظامی خود را در جنوب لبنان گسترش داد. به گزارش منابع خبری، همزمان با ورود نیروهای زمینی و افزایش حملات هوایی، روند تخریب زیرساخت‌ها و منازل مسکونی در برخی مناطق سرعت گرفته است.

در این گزارش همچنین به شباهت این روند با تحولات نوار غزه اشاره شده است؛ جایی که طی ماه‌های گذشته نیز بخش‌های وسیعی از زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی هدف حملات گسترده قرار گرفته بود. گفته می‌شود در جنوب لبنان نیز از تجهیزات سنگین نظامی و بولدوزرها برای تخریب ساختمان‌ها استفاده شده است.

بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد مناطقی مانند بنت جبیل و عیتا الشعب با حجم قابل توجهی از ویرانی مواجه شده‌اند و در برخی موارد، کل محله‌ها با خاک یکسان شده یا به‌طور کامل غیرقابل سکونت شده‌اند.

در همین حال، برخی گزارش‌ها از ادامه عملیات تخریب حتی پس از اعلام آتش‌بس حکایت دارد؛ موضوعی که با واکنش نهادهای حقوق بشری نیز همراه شده است. این نهادها نسبت به تکرار الگوهای تخریب مشابه آنچه در غزه رخ داده، هشدار داده‌اند و آن را تهدیدی جدی برای غیرنظامیان توصیف کرده‌اند.

از سوی دیگر، مقام‌های اسرائیلی از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک «منطقه امنیتی» در عمق خاک لبنان خبر داده‌اند. نخست‌وزیر این رژیم نیز مدعی شده است که نیروهایش حضور خود را در برخی مناطق مرزی گسترش خواهند داد.

همچنین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیش‌تر اعلام کرده بود که روند تخریب خانه‌ها در روستاهای نزدیک مرز ادامه خواهد داشت و این مناطق را «پایگاه‌های تهدیدآمیز» توصیف کرده بود.

به نظر می‌رسد تحولات اخیر، نشان‌دهنده تشدید رویکرد نظامی در جنوب لبنان و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه باشد.

