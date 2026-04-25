تلگراف: پنتاگون زیر فشار جنگ ترامپ علیه ایران در حال فروپاشی است
یک روزنامه بریتانیایی در تحلیلی نوشت: تنشهای ناشی از سیاستهای جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران، ساختار وزارت جنگ آمریکا را با بحران جدی و نشانههای آشفتگی داخلی مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه بریتانیایی «تلگراف» در گزارشی از تشدید اختلافات و آشفتگی در ساختار نظامی آمریکا خبر داده و اعلام کرده است که وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) تحت فشارهای ناشی از سیاستهای جنگی دونالد ترامپ علیه ایران با بحران مدیریتی و عملیاتی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، جان فیلان، وزیر نیروی دریایی آمریکا و از حامیان نزدیک ترامپ، بهطور ناگهانی از سمت خود برکنار شده است؛ اقدامی که در میانه تشدید تنشها و اعمال فشار دریایی واشنگتن بر کشتیهای ایرانی در منطقه حساس تنگه هرمز رخ داده است.
تلگراف مینویسد فیلان که از چهرههای نزدیک به ترامپ و از حامیان مالی مهم کمپینهای انتخاباتی او بوده، در ابتدا از این تصمیم ابراز شگفتی کرده و حتی برای پیگیری موضوع شخصاً به کاخ سفید مراجعه کرده است، اما رئیسجمهور آمریکا در دیدار با او صحت برکناری را تأیید کرده، بدون آنکه دلیل رسمی مشخصی اعلام شود.
منابع آگاه احتمال دادهاند که این برکناری نتیجه اختلافات و درگیریهای داخلی میان فیلان و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا باشد؛ فردی که گفته میشود در حال اجرای یک طرح گسترده برای حذف مخالفان در ساختار پنتاگون است.
در همین زمینه، برخی تحلیلگران نظامی معتقدند دولت آمریکا از عملکرد پنتاگون در ارائه گزینههای عملیاتی برای پایان دادن به بحران با ایران رضایت ندارد و همین موضوع باعث افزایش فشارهای داخلی در ساختار امنیتی واشنگتن شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که همزمان، وضعیت نظامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز پیچیدهتر شده و گزارشها از ادامه تنشها میان نیروهای آمریکایی و طرف ایرانی حکایت دارد. برخی منابع تأکید دارند که کشتیهای ایرانی همچنان به فعالیت در منطقه ادامه داده و در برابر فشارهای دریایی آمریکا مقاومت میکنند.
بر اساس این گزارش، اختلاف میان کاخ سفید و وزارت جنگ آمریکا در حال افزایش است و این موضوع باعث شده روند تصمیمگیری نظامی با ابهام و سردرگمی همراه شود؛ بهویژه در شرایطی که هیچ چشمانداز روشنی برای پایان درگیریها وجود ندارد.
دونالد ترامپ نیز اخیراً اذعان کرده است که برای پایان جنگ با ایران هیچ جدول زمانی مشخصی وجود ندارد؛ موضوعی که نشاندهنده پیچیدهتر شدن وضعیت میدانی و سیاسی این بحران است.
گزارش تلگراف همچنین به تغییرات گسترده در ساختار فرماندهی نظامی آمریکا اشاره کرده و مینویسد از زمان روی کار آمدن وزیر جنگ جدید، چندین مقام ارشد نظامی از جمله فرماندهان بلندپایه ارتش و نیروی دریایی برکنار شدهاند؛ اقدامی که در تاریخ معاصر پنتاگون کمسابقه توصیف شده است.
در ادامه آمده است که بخشی از این تغییرات به اختلافات درون دولت و نارضایتی از روند پیشبرد برنامههای نظامی، بهویژه در حوزه ساخت و توسعه نیروی دریایی مرتبط است.
با وجود برکناری فیلان، ترامپ در اظهاراتی عمومی از او تمجید کرده و مدعی شده که وی در بازسازی توان دریایی آمریکا نقش داشته است؛ با این حال، احتمال بازگشت او به دولت در آینده نیز منتفی دانسته نشده است.
این گزارش در پایان تأکید میکند که همزمان با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای در آمریکا و افزایش فشارهای سیاسی داخلی، بحران در ساختار دفاعی این کشور و ادامه تنش با ایران میتواند موقعیت دولت ترامپ را با چالشهای جدیتری مواجه کند.