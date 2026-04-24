سیانان ادعا کرد:
آمریکا حالت آمادهباش را افزایش داد؛ سناریوهای نظامی در تنگه هرمز روی میز پنتاگون
در حالیکه تنشها میان آمریکا و ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد، گزارشها از افزایش سطح آمادهباش نظامی واشنگتن و بررسی سناریوهای احتمالی در منطقه راهبردی تنگه هرمز حکایت دارد؛ منطقهای که یکی از حساسترین مسیرهای انرژی جهان محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «سیانان» در گزارشی اعلام کرد که نهادهای نظامی ایالات متحده در حال تدوین طرحهای عملیاتی جدیدی هستند که در صورت فروپاشی آتشبس موجود با ایران، میتواند اهدافی را در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق جنوبی خلیجفارس در بر بگیرد.
بر اساس این گزارش، این طرحها شامل «هدفگیری پویا» توانمندیهای دریایی ایران از جمله شناورهای تندرو، قایقهای کوچک و تجهیزات مرتبط با مینگذاری دریایی است؛ تجهیزاتی که به ادعای منابع غربی، تهران از آنها برای اعمال فشار بر مسیرهای کشتیرانی بینالمللی استفاده میکند.
این منابع تأکید کردهاند که چنین سناریوهایی در شرایطی مطرح میشود که واشنگتن نگران پیامدهای اقتصادی هرگونه تشدید تنش جدید در منطقه است؛ بهویژه با توجه به تجربههای گذشته که بازار جهانی انرژی به شدت تحت تأثیر بحرانهای مشابه قرار گرفته بود.
در ادامه این گزارش آمده است که برخلاف عملیاتهای پیشین آمریکا که عمدتاً بر عمق خاک ایران متمرکز بود، اکنون تمرکز اصلی به منطقه تنگه هرمز منتقل شده است؛ منطقهای که از نظر راهبردی نقطهای کلیدی برای کنترل جریان انرژی و تجارت جهانی محسوب میشود.
به گفته منابع آگاه، بخشی از توانمندیهای دفاع ساحلی ایران همچنان فعال است و همین مسئله اجرای هرگونه عملیات نظامی در این منطقه را پیچیده و پرریسک کرده است.
همچنین برخی سناریوهای مطرحشده شامل حملات احتمالی به زیرساختهای حساس و دارای کاربری دوگانه عنوان شده است؛ موضوعی که به گفته برخی مسئولان غربی میتواند بهطور مستقیم موجب تشدید تنشها و ورود منطقه به مرحلهای خطرناکتر شود.
در مقابل، پنتاگون در واکنش به این گزارشها اعلام کرده است که درباره طرحهای احتمالی آینده اظهارنظر نمیکند و تمامی گزینهها همچنان روی میز رئیسجمهور آمریکا قرار دارد.
این گزارش همچنین از وجود اختلافنظر در درون دولت آمریکا خبر میدهد؛ بهگونهای که بخشی از ساختار تصمیمگیری در واشنگتن خواهان پرهیز از تشدید تنش نظامی است، در حالی که بخش دیگری بر آمادگی کامل برای سناریوی فروپاشی آتشبس تأکید دارد.
در پایان این گزارش تأکید شده است که تداوم نبود یک توافق دیپلماتیک جامع میتواند منطقه را در وضعیت «لبه بحران» نگه دارد؛ وضعیتی که در آن تنگه هرمز همچنان به عنوان نقطه اصلی هرگونه رویارویی احتمالی میان تهران و واشنگتن مطرح خواهد بود.