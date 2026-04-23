به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از یک منبع گزارش داد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بحث در مورد پیوستن اوکراین به این گروه ادامه می‌دهند، اما تاکنون نتوانسته‌اند الگویی برای ادغام کی‌یف تعیین کنند.

به گزارش این روزنامه، فرانسه و سایر کشورها در حال برگزاری مذاکرات خصوصی در مورد گزینه‌های جایگزین برای عضویت کامل اوکراین در اتحادیه اروپا هستند.

این روزنامه به نقل از این منبع نوشت: «با این حال، این موضوع هنوز به هیچ نتیجه سیاسی منجر نشده است».

لوموند خاطرنشان کرد که کمیسیون اروپا پیش از این اعطای عضویت به اوکراین و اعطای تدریجی حقوق مربوطه به این کشور را بررسی کرده بود، اما این ایده بیشتر توسعه نیافت. بعدا، آلمان پیشنهاد داد که اوکراین به عنوان عضو وابسته اتحادیه اروپا تبدیل شود، اما این ابتکار عمل به نتیجه نرسید.

