رایزنی بن سلمان و تاکایچی درباره اوضاع منطقه
ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر ژاپن در رابطه با تحولات جاری منطقه گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا بهنقل از خبرگزاری عربستان(واس)، «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان و «سانائه تاکایچی»، نخستوزیر ژاپن، در تماسی تلفنی، اوضاع کنونی در منطقه خاورمیانه و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن را بررسی کردند.
طرفین در این گفتوگوی تلفنی درباره روابط میان دو کشور و زمینههای همکاری فعلی و راههای تقویت و توسعه آن در حوزههای مختلف رایزنی کردند.
دوطرف همچنین آخرین تحولات در منطقه و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن در سطوح منطقهای و بینالمللی را مورد بحث قرار دادند.