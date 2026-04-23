رایزنی بن سلمان و تاکایچی درباره اوضاع منطقه

ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر ژاپن در رابطه با تحولات جاری منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا بهنقل از خبرگزاری عربستان(واس)،  «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان و «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر ژاپن، در تماسی تلفنی، اوضاع کنونی در منطقه خاورمیانه و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن را بررسی کردند.

طرفین در این گفت‌وگوی تلفنی درباره روابط میان دو کشور و زمینه‌های همکاری فعلی و راه‌های تقویت و توسعه آن در حوزه‌های مختلف رایزنی کردند.

دوطرف همچنین آخرین تحولات در منطقه و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند.

 

