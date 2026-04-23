به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان بر ضرورت باز ماندن کانال‌های دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران به منظور دستیابی به راه‌حل دائم برای مناقشه بین دوطرف تاکید کرد.

نقوی گفت تمدید آتش‌بس با ایران از سوی‌ رئیس‌جمهور امریکا، گام مهمی برای کاهش تنش است و پیش‌بینی می‌شود پیشرفتی از سوی ایران حاصل شود.

این وزیر پاکستانی ابراز امیدواری کرد واشنگتن و تهران به حل دیپلماتیک و صلح آمیز این مناقشه فرصت بدهند.

