وزیر کشور پاکستان:
امیدوارم که همه طرفها به دیپلماسی فرصتی بدهند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان بر ضرورت باز ماندن کانالهای دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران به منظور دستیابی به راهحل دائم برای مناقشه بین دوطرف تاکید کرد.
نقوی گفت تمدید آتشبس با ایران از سوی رئیسجمهور امریکا، گام مهمی برای کاهش تنش است و پیشبینی میشود پیشرفتی از سوی ایران حاصل شود.
این وزیر پاکستانی ابراز امیدواری کرد واشنگتن و تهران به حل دیپلماتیک و صلح آمیز این مناقشه فرصت بدهند.